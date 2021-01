Botucatu começa nesta noite a vacinar idosos institucionalizados

Botucatu recebeu no começo da noite desta quarta-feira, 20, mais vacinas contra o coronavírus. São 2800 doses neste segundo envio do imunizante.

Esse lote será para os idosos institucionalizados, ou seja, que estão em instituições de longa permanência. A vacinação começará ainda hoje no Asilo Padre Euclides.

As vacinas foram direcionadas às equipes de vacinação, que após serem imunizadas, iniciarão a vacinação de internos das casas de longa permanência de idosos (ILPI), Residências Terapêuticas e Residência Inclusiva. A expectativa do Poder Público é entre hoje e amanhã vacinar todos os internos desses locais no município.

Lembrando que na última segunda-feira, dia 18, Botucatu recebeu 4,4 mil doses da coronavac para vacinar os profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia.

Veja abaixo vídeo com as entrevistas de André Spadaro (Secretário de Saúde) e Mário Pardini (Prefeito) no momento da chegada das vacinas.