Botucatu chega a marca de 300 mortes por Covid desde o início da pandemia, diz boletim

A Prefeitura de Botucatu atualizou na noite desta quarta-feira, 08, suas principais informações sobre a pandemia. O boletim cita mais um óbito no município em decorrência das complicações da infecção pelo novo coronavírus.

A vítima é um idoso, em torno de 80 anos. Segundo registros da Prefeitura, agora são 300 óbitos desde o início da pandemia, sendo 242 mortes somente em 2021 entre pacientes do HC e rede particular.

Apesar desse número redondo, Botucatu sempre esteve entre as cidades com as menores taxas de mortalidade e letalidade da doença, mesmo antes da vacinação em massa.

Quadro geral da COVID-19 em Botucatu

Total de casos – 18.138

Óbitos – 300 (242 somente em 2021)

Recuperados – 17.7299

Em quarentena – 90

Pacientes positivos internados – 19

Pacientes em UTI– 13 (11 no HCFMB e 2 na Unimed)

