Botucatu chega a 98 mortes por covid, diz Secretário em boletim oficial

A Prefeitura de Botucatu atualizou nesta segunda-feira, 22, suas principais informações referentes à COVID-19 em mais uma edição do boletim coronavírus.

O Secretário de Saúde, André Spadaro, cita mais um óbito no município. Trata-se de uma mulher, com pouco mais de 35 anos e que estava internada na UTI do Hospital das Clínicas, de acordo com o boletim.

Desta forma Botucatu tem, segundo registros da Prefeitura, 98 óbitos. São 40 óbitos somente em 2021 entre pacientes do HC e rede particular.

Botucatu tem 7577 casos desde o início da pandemia, com 7066 recuperados. Neste momento 379 estão em quarentena se recuperando da Covid-19.

Veja os números e as informações do Boletim Coronavírus