Botucatu chega a 90 mortes por covid, mostra boletim do HC

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta quinta-feira, dia 11, suas principais informações referentes à COVID-19. Nas últimas 24 horas, três óbitos de pacientes de Botucatu com diagnóstico confirmado foram registrados no HCFMB.

Um homem de 81 anos e uma mulher de 77 anos, ambos de Botucatu, que foram divulgados na noite de ontem no boletim coronavírus. Além deles, também há o registro do óbito de um homem de 74 anos morador do município.

Desta forma Botucatu chega a 90 mortes desde o início da pandemia. São 32 óbitos somente em 2021, segundo números oficiais.

Altas

Nas últimas 24 horas, quatro altas de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 foram registradas no HCFMB.

-Uma mulher de 65 anos, moradora de Botucatu.

-Duas mulheres de 21 e 62 anos, moradoras de Bofete.

-Uma mulher de 28 anos, moradora de Tatuí.

O HCFMB tem atingido diariamente sua ocupação máxima de leitos de UTICOVID. Nesta quinta, atingiu 103% de ocupação, o que significa que além dos 30 leitos de UTICOVID disponíveis no HC, mais um leito está ocupado por um paciente covid positivo.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia.