Botucatu chega a 70 mortes por coronavírus, segundo boletim

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta quinta-feira, 21, suas principais informações referentes à COVID-19.

Nas últimas 24 horas, mais um óbito de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19 foi registrado. Trata-se de um homem, 73 anos, morador de Botucatu.

Desta forma, a cidade soma 70 mortes pela covid-19 desde o início da pandemia. Foram 12 óbitos registrados somente neste mês.

Também foi anunciado o óbito de uma moradora de Itatinga, de 76 anos. Ela estava internada na UTI.

Segundo boletim, o HC está com 97% de lotação em leitos UTI/Covid, ou seja, 29 unidades de um total de 30 disponíveis apenas para tratar pacientes positivos. A autarquia atende pacientes de diversas regiões do estado, especialmente Polo Cuesta e Vale do Jurumirim.