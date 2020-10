Botucatu chega a 50 óbitos por covid-19, diz boletim do HC

Botucatu registrou neste domingo, dia 25, mais um óbito pelo novo coronavírus. Foi o que divulgou o boletim oficial do Hospital das Clínicas da FMB.

Trata-se de uma idosa, 94 anos, moradora de Botucatu, que se encontrava internada na UTI COVID do HCFMB desde o dia 14 de outubro.

Dessa forma Botucatu conta com 50 mortes desde o início da pandemia, segundo as estatísticas, sendo 38 no Hospital das Clínicas. Outras 11 mortes foram registradas na Unimed, além de uma pessoa da cidade, mas que evoluiu a óbito em Bauru.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia: