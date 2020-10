Botucatu chega a 49 mortes por coronavírus, diz boletim da Prefeitura

Botucatu registrou nesta quinta-feira, dia 22, mais um óbito pelo novo coronavírus. Foi o que divulgou o boletim oficial da Prefeitura de Botucatu.

Trata-se de um idoso, morador de Botucatu, que estava internado no Hospital das Clínicas. Esse óbito já entrou para as estatísticas do município.

Dessa forma Botucatu conta com 48 mortes desde o início da pandemia, sendo 37 no Hospital das Clínicas. Outras 11 mortes foram registradas na Unimed, além de uma pessoa que evoluiu a óbito em Bauru.

Veja as informações do Boletim Coronavírus