Botucatu chega a 32 casos de dengue e vigilância intensifica nebulizações

Botucatu chegou neste dia 27 de abril a marca 32 casos positivos de dengue no município. O número ainda não é alarmante, comparado com outras cidades que já vivem uma epidemia da doença.

Mesmo assim, a Vigilância Ambiental em Saúde, VAS, programou para esta semana a nebulização (aplicação de inseticida) em quatro bairros: Jardim Monte Mor, Jardim Botucatu, Jardim do Bosque e Parque Residencial Nazaré.

O objetivo da atividade será complementar as ações de controle de criadouros do mosquito Aedes aegypti já desenvolvidas para interromper o ciclo de transmissão da dengue nestes bairros.

A aplicação do inseticida será realizada nos dias agendados entre 16h30 e 18h30. Em caso de chuva ou ventos fortes, a ação será reagendada.

Para a nebulização será utilizado um mini gerador de aerossol acoplado a um veículo que permite a aplicação de inseticida ultra baixo volume em larga escala.

Os moradores não precisarão sair de suas residências durante a ação, mas é necessário seguir algumas recomendações, como deixar portas e janelas abertas, não permanecer na calçada durante a aplicação do inseticida e não deixar gaiolas de pássaros na frente dos imóveis.

O produto agirá apenas no momento da aplicação, portanto, a eliminação das condições favoráveis à proliferação do Aedes aegypti através da manutenção adequada dos recipientes com água parada, ainda é a melhor forma de combate à dengue.

É importante que a população procure atendimento médico ao aparecimento de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dores musculares, manchas vermelhas na pele, cansaço e indisposição, pois se houver a suspeita de dengue ou de outra arbovirose (Chikungunya ou Zika vírus), o caso será notificado e as ações para quebrar o ciclo de transmissão serão desencadeadas oportunamente.

Programação da Nebulização:

Terça-feira, 27, Jardim Monte Mor – Região Norte

Quarta-feira, 28, Jardim Botucatu – Região Oeste (Rubião Junior)

Quinta-feira, 29, Jardim do Bosque – Região Sul

Sexta-feira, 30, Parque Residencial Nazaré – Região Leste

O que é Dengue?

A dengue é uma doença febril aguda causada por vírus, sendo um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Muitas vezes, os sintomas do tipo mais leve da doença são confundidos com a gripe, enquanto sua forma mais grave, a dengue hemorrágica, pode levar à morte.

A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais.

Dengue clássica

A dengue clássica é a forma mais leve da doença, sendo muitas vezes confundida com a gripe. Tem início súbito e os sintomas podem durar de cinco a sete dias, apresentando sinais como:

– febre alta (39° a 40°C)

– dor de cabeça

– cansaço

– dor muscular e nas articulações

– indisposição

– enjoos

– vômitos

– Entre outros

Buscando ajuda médica

Fique atento aos sintomas. Se esses sinais persistirem, procure um médico ou o pronto-socorro e explique ao médico o que está sentindo. Aproveite e tire todas as suas dúvidas.