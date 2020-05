Botucatu chega a 30 pacientes curados de covid-19

Aumenta o número de curados após coronavírus em Botucatu

Nesta quinta-feira, 07, foi registrada a alta de uma paciente de 60 anos, moradora de Botucatu, que estava internada há 20 dias na UTI do HCFMB com diagnóstico confirmado de COVID-19. A paciente continuará sendo acompanhada diariamente e dará continuidade às medidas de isolamento.

Agora o HCFMB soma 13 altas de pessoas que se curaram do covid-19. Juntando com a Unimed, com 17 altas desde o início da pandemia, já são 30 pessoas curadas do coronavírus em Botucatu.

A cidade hoje tem 95 casos confirmados de coronavírus, contando pacientes internados, curados, em isolamento e óbitos. Segundo HC e Prefeitura de Botucatu, cinco pessoas residentes no município morreram durante a pandemia.

Confira os números divulgados por HC e Unimed