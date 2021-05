Botucatu chega a 226 mortes por coronavírus, diz boletim

A Prefeitura de Botucatu atualizou na noite deste domingo, 30, suas principais informações sobre a pandemia. O boletim coronavírus cita mais um óbito no município em decorrência das complicações da infecção pelo novo coronavírus.

A vítima um homem, de 91 anos, que estava internado na UTI do Hospital das Clínicas de Botucatu. Segundo registros da Prefeitura, agora são 226 óbitos. São 169 mortes somente em 2021 entre pacientes do HC e rede particular.

Hoje a cidade registra 13.965 casos desde o início da pandemia, sendo que hoje não teve resultado por ser um domingo, com 12.976 pessoas recuperadas. Neste momento 675 moradores de Botucatu estão em quarentena e 100 pessoas do munícipio internadas com suspeita ou positivos para a doença.

