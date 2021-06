Botucatu chega a 200 mortes por covid apenas em 2021

A Prefeitura de Botucatu atualizou na noite desta terça-feira, dia 22/06, suas principais informações sobre a pandemia. O boletim cita mais um óbito no município em decorrência das complicações da infecção pelo novo coronavírus.

A vítima é uma idosa, com pouco mais de 80 anos. Segundo registros da Prefeitura, agora são 258 óbitos desde o início da pandemia, sendo 200 mortes somente em 2021 entre pacientes do HC e rede particular.

Quadro geral COVID-19

Total de casos – 16.226

Óbitos – 258 (200 somente em 2021)

Recuperados – 15.482

Em quarentena – 436

Pacientes positivos internados – 50

Pacientes em UTI– 30 (25 no HC e 5 na Unimed)

Ocupação de leitos UTI

A taxa de ocupação de leitos UTI em Botucatu também é observada com cuidado. O Hospital das Clínicas tem 115%, em um cenário onde recebe pacientes de toda a região e interior do estado.

Já na Unimed II a situação apresenta agora 50% de ocupação na Terapia Intensiva. Esse número oscilou durante a semana, chegando a 55%.