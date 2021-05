Botucatu chega a 197 mortes por covid, diz boletim

A Prefeitura de Botucatu atualizou na noite deste domingo, 02, suas principais informações sobre a pandemia. O boletim coronavírus cita mais um óbito no município em decorrência das complicações da infecção pelo novo coronavírus.

Trata-se de um homem, com pouco mais de 80 anos, que se encontrava internada no HC de Botucatu. Segundo registros da Prefeitura, agora são 197 óbitos. São 140 mortes somente em 2021 entre pacientes do HC e rede particular.

São 11.689 casos desde o início da pandemia, com 11.031 recuperados. Neste momento 409 moradores de Botucatu estão em quarentena e 65 pessoas do munícipio internadas com suspeita ou positivos para a doença.

Veja abaixo o boletim coronavírus de hoje