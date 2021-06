Botucatu aplicou mais de 141 mil doses de vacina contra Covid até o momento

Mais de 79% da população imunizada com primeira dose em Botucatu

Botucatu continua na liderança de vacinados em ranking proporcional do estado de São Paulo. Essa posição, claro, se deve ao processo de vacinação em massa que ocorreu em 16 de maio, além de datas posteriores que atingiram aproximadamente 75 mil aplicações da vacina Oxford/AstraZeneca em seu estudo de efetividade.

A cidade já havia vacinado seus grupos prioritários quando houve o processo de imunização da população adulta. Em grande parte desse público houve a aplicação da CoronaVac.

Botucatu tem agora 117.292 pessoas imunizadas com a primeira dose. Isso representa 79,15% da população, se levar em conta os 148 mil habitantes, segundo o IBGE. Vale destacar que menores de 18 anos não são vacinados.

Neste momento, segundo o Vacinômetro do Governo paulista, a cidade já aplicou em 24. 446 pessoas a segunda dose. No total foram 141.698 doses aplicadas no munícipio desde o início da vacinação.

Durante o fim de semana, dentro do estudo de efetividade, a população flutuante foi vacinada, ou seja, pessoas de cidades vizinhas, mas que trabalham regularmente em Botucatu. Esse número não entra para estatística da ferramenta Vacinômetro.

A segunda colocada no ranking paulista é Serrana, que também passou por um estudo clínico. Na cidade com 45 mil habitantes as doses aplicadas foram da Coronavac.