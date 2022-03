Botucatu amplia quarta dose da vacina contra covid-19 para profissionais de saúde a partir de 18 anos

A vacina contra Covid-19 pode ser administrada de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Já está disponível a quarta dose da vacina contra covid-19 para profissionais de saúde com 18 anos ou mais. A partir de hoje, dia 30, todas as Unidades de Saúde do Município, além da Sala de Vacinação Noturna, estarão abertas para aplicar a dose de reforço do imunizante em trabalhadores que tenham tomado a 3ª dose há pelo menos 4 meses.

As Unidades de Saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. Já a Sala de Vacinação Noturna, instalada no Centro de Saúde Escola (Vila dos Lavradores), funciona de segunda a sexta-feira, das 18 às 22h.

Os profissionais deverão comparecer ao local de vacinação portando documento de identificação (RG, CNH ou Passaporte), CPF, e a carteirinha de vacinação, ou comprovante digital disponível nos aplicativos do Poupatempo ou ConecteSUS.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

