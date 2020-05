Botucatu amplia equipe de atendimento do SAMU e monta nova base operacional

A Prefeitura de Botucatu investe mais uma vez na atenção a saúde da população. A partir desta sexta-feira, 15, o SAMU 192 terá uma terceira equipe de atendimento das ocorrências em todo o perímetro do Município.

A equipe será composta por um condutor e um técnico de enfermagem, e se junta à outra similar e uma terceira avançada, composta por condutor, médico e enfermeiro.

“É um momento importante de enfrentamento dessa pandemia, mas que não devemos parar de investir para melhorar o atendimento básico e de emergência. O trabalho do SAMU, que já é muito eficiente, atuará de forma ainda melhor para atender nossa população”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

Além da terceira equipe, o SAMU em Botucatu terá uma segunda base operacional, no prédio da Unidade Básica de Saúde da Cohab 4. Essa nova estrutura tem como objetivo descentralizar o atendimento.

“A zona Leste é a que registra maior número de ocorrências que dependem da rápida atuação do SAMU, por isso estamos levando para lá essa segunda base de operações, agilizando ainda mais os atendimentos naquela região e em toda a Cidade”, cita o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

“A implantação de uma nova equipe é algo que estamos trabalhando há algum tempo. Todos os meses analisamos os atendimentos do SAMU 192 e os dados mostram que a demanda de atendimentos de urgência e emergência é alta. Poder contar com mais uma ambulância irá beneficiar a população, diminuindo ainda mais o tempo resposta dos atendimentos e melhorando a qualidade da assistência prestada pelo serviço”, finaliza Priscila Masquetto, coordenadora geral do SAMU Botucatu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atende ocorrências através do 192.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100