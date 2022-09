Botucatu: ação de saúde pública animal começa hoje em Rubião

A disciplina de Planejamento de Saúde Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia/UNESP, em parceria com a Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu, realizará nos dias 13 e 14 de setembro uma ação de saúde pública veterinária.



A ação pretende levar informações e serviços direcionados à comunidade sobre cuidados básicos com os animais e a prevenção de algumas doenças importantes.

Serão oferecidos os seguintes serviços gratuitos:



· Vacinação contra a raiva para cães e gatos (300 senhas por dia);

· Cadastro para castração de cães e gatos;

· Colheita de sangue de cães para exames;

· Microchipagem de cães e gatos;

· Informações médico-veterinárias gerais; funcionamento do Canil Municipal; prevenção de acidentes com escorpiões e prevenção da dengue.



Para o atendimento é necessário apresentação do RG e CPF.

Castração de cães e gatos

A Prefeitura de Botucatu, através do Setor de Castrações Gratuitas, está realizando cadastro de cães e gatos para ações de castração gratuita. Poderão ser castrados cães e gatos a partir de 5 meses de idade.



Os interessados em castrar seus animais devem acessar o site da Prefeitura e preencher o formulário da aba Canil Municipal (https://www.botucatu.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/90/canil-municipal/). O tutor deve preencher um cadastro com os dados básicos dele e do animal.

Caso já tenha feito cadastro anteriormente, não há necessidade de fazer novamente. A equipe reforça que o cadastro deve ser feito apenas por meio do formulário.

As castrações de gatos ocorrem todas as semanas, com agendamento em uma clínica particular da Cidade que tem convênio com a Prefeitura. Já as castrações de cães são realizadas através de mutirões mensais com agendamento prévio.

No mês de setembro, a castração será feita no Distrito de Rubião Júnior e os moradores pode fazer o cadastro pelo link ou ir pessoalmente na ação promovida pela Unesp e Prefeitura nos dias 13 e 14 de setembro.

Compartilhe esta notícia