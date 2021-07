Bombeiros de Botucatu fazem doação de sangue e querem incentivar população durante campanha

Campanha Bombeiro Sangue Bom

O Corpo de Bombeiros iniciou nesta quinta-feira, dia 15, a tradicional Campanha “BOMBEIRO SANGUE BOM”. Nesta ação os bombeiros se engajarão para realizar o maior número possível de doações de sangue no período da Campanha, que vai até o dia 30 de setembro.

A iniciativa visa incentivar toda a população a participar da Campanha doando sangue, aumentando assim o número de doações aos Hemonúcleos, que costumeiramente diminuem neste período do ano. Os doadores foram os seguintes: Capitão Winckler, Subtenente Celestino, Sargento luís Paulo, Cabo Emerson, Soldado Correa e Basseto. Todos os Bombeiros farão doações durante a campanha.

Em Botucatu as pessoas interessadas e voluntárias deverão procurar o Hemocentro do HCFMB, indicando no momento da doação o apoio a Campanha Bombeiro Sangue Bom.

“O Corpo de Bombeiros Botucatu esta em mais uma nobre missão de amor a próximo, no Hemocentro da Hospital das Clinicas, onde literalmente estamos “dando sangue” pra quem precisa. Venham todos e vamos elevar o estoque, que esta baixo, desse bem tão precioso que carregamos nas veias, e juntos salvar vidas”, diz nota dos Bombeiros.