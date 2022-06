Bombeiros de Botucatu e Avaré fazem doação de sangue no Hemocentro

O Corpo de Bombeiros fez nesta terça-feira, dia 28, uma ação da tradicional Campanha “BOMBEIRO SANGUE BOM”. Nesta ação os bombeiros de Botucatu e Avaré se engajaram para realizar doações de sangue no período da Campanha.

A iniciativa visa incentivar toda a população a participar da Campanha doando sangue, aumentando assim o número de doações aos Hemonúcleos, que costumeiramente diminuem neste período do ano.

Em Botucatu as pessoas interessadas e voluntárias deverão procurar o Hemocentro do HCFMB, indicando no momento da doação o apoio a Campanha Bombeiro Sangue Bom.

O ato faz parte do calendário anual de campanhas do Corpo de Bombeiros, que no mês de junho, além da Operação Corta Fogo, voltada ao combate de incêndios em coberturas vegetais, conta também com a Campanha Bombeiro Sangue Bom, cujo objetivo é conscientizar para a necessidade de salvar vidas por meio da doação de sangue, diz nota dos Bombeiros.

