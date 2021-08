Banco de Leite Humano do HCFMB recebe doação do Rotary Club Botucatu Norte

Na última sexta-feira, 13, o Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu a doação, da Casa da Amizade Rotary Club Botucatu Norte, de 50 toalhinhas personalizadas, dando continuidade ao mês de conscientização sobre a importância da amamentação e da doação de leite materno.

Nesta entrega, estiveram presentes a nutricionista e responsável técnica do BLH do HCFMB, Angélica Almeida, a médica do BLH Dr.ª Simone Manso de Carvalho Pelícia e representantes da Casa da Amizade.

A vice-presidente Patrizia Jeronymo afirma que esta doação é um fruto da parceria entre a Casa da Amizade do Rotary Club de Botucatu-Norte e o HCFMB. “No ano passado, pudemos realizar a doação de frascos coletores e de bombas de leite. Agora, serão cinquenta toalhinhas para as mamães doadoras. Esta iniciativa é parte do compromisso do Rotary International de apoiar a amamentação natural e prestigiar as campanhas de aleitamento materno neste Agosto Dourado”.

Angélica Almeida, nutricionista e responsável técnica do BLH do HCFMB, que pertence à Gerência Técnica de Nutrição e Dietética, agradeceu a parceria em nome de toda a equipe. “A Casa da Amizade Rotary Clube sempre está presente na promoção e apoio ao aleitamento materno. Este mimo para as mães doadoras de leite materno mostra nossa gratidão e a importância delas na saúde de nossos bebês internados. Desejamos que a amamentação seja sempre defendida e apoiada por todos”, encerrou.

