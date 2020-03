Aumenta número de casos suspeitos de coronavírus internados em Botucatu

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu divulgou no fim da tarde desta terça-feira, 24, mais um boletim sobre o Coronavírus. A novidade é que agora são 7 pacientes suspeitos da covid-19 internados no complexo autárquico, sendo dois de Botucatu e cinco pessoas que vieram de outras cidades.

Até segunda-feira, dia 23, eram 5 casos, sendo um de Botucatu. No município, até o último boletim divulgado pela Prefeitura, foram 50 casos suspeitos sendo monitorados.

Todos os suspeitos estão aguardando resultados do Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. Há muita lentidão na divulgação dos resultados por parte da Secretaria Estadual de Saúde.

Confira a nota completa desta terça-feira do HCFBM

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), autarquia do Estado de São Paulo, vem a público atualizar suas informações sobre a epidemia do COVID-19 desta terça-feira, dia 24 de março:

Na data de hoje, 24 de março, há sete pacientes internados com suspeita de COVID-19 aguardando confirmação diagnóstica laboratorial, sendo:

– dois de Botucatu

– cinco da região.

Desta forma, reafirmamos que não há casos de COVID-19 confirmados internados no HC.

Em relação às notícias que circularam na manhã desta terça-feira, esclarecemos que:

– O infectologista Dr. David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em SP, não esteve no HCFMB neste ano.

– O Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, não teve contato com o Dr. Davi Uip nem com ninguém de sua comitiva nos últimos dias.

Sobre os exames que confirmam o diagnóstico de COVID-19:

– Em relação aos exames de COVID-19, estes são feitos pela Secretaria de Estado da Saúde via Instituto Adolfo Lutz, e conforme divulgado ontem, são direcionados para os testes de casos graves e de profissionais de saúde.

– O teste rápido (TR) ainda não está disponível pelo SUS e também não se aplica nesse primeiro momento para o HC, já que só podem ser usados a partir do 5º/7º dia em que o paciente apresentar sintomas.

Contamos com a colaboração de todos.

Botucatu, 24 de março de 2020