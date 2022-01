Rede pública de Botucatu tem testes de Covid só para mais uma semana

Os testes de Covid em Botucatu não estão se esgotando, porém, é preciso utilizar a testagem com cautela. A informação foi dada pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini, durante entrevista nesta sexta-feira, dia 14, à Rádio Criativa FM.

Somente nesta semana, segundo números da Prefeitura, mais de 6 mil testes RT-PCR foram realizados. Destes, foram mais de mil casos positivos, um recorde em Botucatu potencializado pela variante ômicron.

A Prefeitura, prevendo a situação de esgotamento dos testes, se antecipou e realizou a compra em laboratórios particulares. Os testes estão em falta em todo país e os municípios muitas vezes não conseguem um direcionamento adequado em suas ações.

Botucatu ainda tem um estoque de aproximadamente 10 mil testes. Esse número é capaz de suportar mais uma semana com intensa testagem.

“Nos antecipamos a escassez de insumos e com a boa relação que temos com a Fiocruz, compramos de laboratórios privados. A transportadora Fênix está nos ajudando muito neste momento a buscar esses testes supere conseguimos ampliar esse estoque que duraria até sábado. A luta é manter essa capilaridade e a intensidade de testagem”.

Um outro problema. A testagem em massa virou alvo de moradores de outras cidades da região de Botucatu, segundo Pardini. Além disso, muitas pessoas vão atrás dos testes mesmo sem nenhum sintoma gripal.

“Estamos percebendo que pessoas a região estão nos procurando. Um outro absurdo, pessoas que não têm síndrome gripal testando, por pura curiosidade ou com a desculpa de que vão viajar. Outra situação, pessoas que testaram negativo e mesmo assim voltam a fazer o teste”, disse Pardini.

A partir de agora, a Prefeitura exigirá de cada cidadão que procurar o teste seus documentos comprobatórios de moradia em Botucatu. A administração colocou desde a última segunda-feira, 10, todas as Unidades de Saúde como atendimento para síndrome gripais, sendo que muitas delas estavam aptas para a testagem.

Apesar do aumento expressivo de casos, a vacinação mostra seus efeitos, pois apenas um paciente se encontra internado por Covid no município. Não há, no entanto, ninguém internado em UTI.

