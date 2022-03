Após meses, Botucatu não tem nenhum paciente internado na UTI por Covid

O município de Botucatu não tem nenhum paciente internado na UTI por Covid. A informação veio neste domingo, 13, no boletim coronavírus, que é divulgado diariamente pela Prefeitura.

Essa é a primeira vez em dois meses que nenhum morador da cidade se encontra na Terapia Intensiva por conta da pandemia, tanto no Hospital das Clínicas, como na Unimed. Neste momento, segundo boletim, apenas 4 pessoas estão internadas em enfermaria.

Hoje também foram feitos 65 testes de Covid na comunidade. Foram 49 resultados negativos e apenas 16 casos positivos da doença. Neste momento 242 pessoas seguem em quarentena obrigatória, ou seja, se recuperando do vírus em casa.

Drástica redução

O boletim Coronavírus de sábado, dia 12, trouxe outra boa notícia no fechamento da chamada semana epidemiológica em Botucatu. A estatística registrou mais uma expressiva queda no número de novos casos no município.

O relatório apontou 300 novos casos em Botucatu, sendo que na última semana foram 402 registros feitos. A tendência é realmente de queda após a cidade ter atingido o pico na transmissão em janeiro.

Se houver a comparação com o pico da ômicron há 6 semanas, quando foram reportados 3104 casos, temos 90,3% de redução na transmissão da doença no município.

