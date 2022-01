Após mais um dia de testagem em massa, Botucatu registra 312 casos de Covid

Botucatu registrou nesta quarta-feira, 12, mais 312 casos de Covid, em mais de 1,2 mil testes feitos. É o que mostra tabela divulgada pela Prefeitura.

Nas últimas duas semanas o aumento de casos vem assustando o município. A Prefeitura de Botucatu está testando em massa, com capacidade superior a mil testes por dia.

A variante Ômicron, que se propaga com maior velocidade, de acordo com a OMS, já circula fortemente em Botucatu. O Laboratório de Biologia Molecular da Unesp faz o sequenciamento genético do vírus.

Apesar do aumento de casos nas últimas semanas, o município tem poucos pacientes em hospitais por Covid. São apenas dois internados neste momento, mas nenhum deles na UTI.

A situação ainda é de controle, mas é necessário atenção e cautela com a alta expressiva. Botucatu ainda tem aproximadamente 20 mil adultos com o ciclo vacinal incompleto, ou seja, pessoas que não receberam a primeira, segunda ou terceira doses.

Os imunizantes estão à disposição da população na rede de saúde. Em dezembro houve mais uma ação em massa na cidade, desta vez para a dose de reforço com o imunizante da Pfizer.

