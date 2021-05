Após imunização em massa, Botucatu lidera ranking de vacinados no estado de SP

Quase 70% da população total com a primeira dose aplicada em Botucatu

Botucatu subiu para a liderança de vacinados em ranking proporcional do estado de São Paulo. Esse salto, claro, se deu por conta da vacinação em massa deste domingo, dia 16.

Segundo o último levantamento, Botucatu aplicou quase 66 mil doses em apenas um dia com a vacina Oxford/AstraZeneca no ensaio clínico da Fiocruz. A meta é atingir até 80 mil pessoas entre 18 e 60 anos nos próximos dias.

Agora, Botucatu tem 102.854 pessoas imunizadas com a primeira dose. Isso representa 69,4% da população, se levar em conta os 148 mil habitantes, segundo o IBGE.

A segunda colocada no ranking paulista é Serrana, que também passou por um estudo clínico. Na cidade com 45 mil habitantes as doses aplicadas foram da Coronavac.