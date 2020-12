Após dois adiamentos, governo de SP deve divulgar dados da eficácia da CoronaVac até 7 de janeiro

Na quinta-feira (24), a Turquia informou publicamente ter chegado ao percentual de 91,25% de eficácia da CoronaVac em testes preliminares feitos com 1,3 mil voluntários. Já no Brasil, segundo o secretário de saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, os testes realizados não atingiram esse índice.

Apesar do adiamento na divulgação dos dados, Jean reafirmou que o governo paulista mantém a previsão de início da vacinação em 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

De acordo com o diretor do Butantan, Dimas Covas, o envio dos resultados à Anvisa só poderá ocorrer após a Sinovac analisar os dados dos testes da vacina realizados com 13 mil voluntários no Brasil. Ainda, segundo ele, os números foram enviados pelo Instituto no dia 23 de dezembro e a expectativa é a de que o processo de análise leve até duas semanas.