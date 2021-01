Após cobrança de Pardini, Estado autoriza HC a habilitar mais 6 leitos para UTI/Covid

Botucatu terá de volta mais 6 leitos para UTI/Covid no Hospital das Clínicas. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, dia 06.

Na última terça-feira, dia 05, o Prefeito Mário Pardini afirmou em entrevista à Rádio Criativa FM que estava em tratativas com o Governo Estadual para o financiamento desses leitos. As ações de Pardini foram feitas junto ao Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Botucatu contava até novembro com 30 leitos no HC, porém, uma portaria no Ministério da Saúde informou que 6 desses leitos deixariam de ser financiados pelo Governo Federal. Desde então a autarquia conta com apenas 24 unidades.

Nesta terça-feira o HCFMB divulgou que a taxa de ocupação de leitos UTI/Covid estava em 91%, a maior das últimas semanas.

“Desde o mês de dezembro realizamos essas tratativas com o Dr. André Balbi superintendente do HC, e com o Governo Estadual para termos de volta essa estrutura de UTI Covid com 30 leitos. Agora, com essa liberação, teremos ainda melhor estrutura para atender os pacientes que necessitarem de UTI”, disse Pardini ao Acontece.

A nova estrutura com 30 leitos será colocada em funcionamento já nesta quinta-feira, dia 06. Em boletim, o Hospital das Clínicas confirmou o aumento na oferta de leitos.

“Após tratativas com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, na manhã de hoje, o HCFMB recebeu autorização do Governo do Estado de São Paulo para a reabertura de 06 leitos de UTI COVID que haviam sido desabilitados pelo Ministério da Saúde. Estes novos leitos complementam os 24 já em operação no HCFMB, totalizando então 30 leitos de UTI exclusivos para a assistência de casos graves de COVID-19. No dia de hoje, equipes multidisciplinares trabalham para a reativação total destes leitos. A porcentagem diária da ocupação de leitos de UTI do HCFMB passará a ser calculada com base no número de 30 leitos a partir de amanhã, 7″.