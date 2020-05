Após alta de Mulher no HC, Botucatu chega a 20 pacientes curados de Covid-19

Já são 20 altas em Botucatu desde o início da pandemia

Na tarde de quinta-feira, dia 30, houve mais uma alta de paciente curado do novo coronavírus no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Trata-se de uma mulher, de 30 anos, moradora de Botucatu.

Ela estava internada na enfermaria do HCFMB com diagnóstico confirmado de COVID-19. A paciente continuará seu tratamento cumprindo isolamento e sendo monitorada diariamente.

Esta é o décimo caso de alta somente no HCFMB. No total Botucatu tem agora 20 pacientes curados do covid-19, somando-se com a Unimed.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados.

Informações do Núcleo de Comunicação Imprensa e Marketing do HCFMB