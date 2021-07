Aplicação da segunda dose da vacinação em massa de Botucatu começará em 08 de agosto

Expectativa pela segunda dose em Botucatu

A segunda dose da vacinação em massa de Botucatu começará no dia 08 de agosto, um domingo, Dia dos Pais. O fato já era conhecido, mas foi comentado no Boletim Coronavírus desta quarta-feira, 30, pelo Secretário de Saúde, André Spadaro.

A ação deverá ser realizada também na segunda-feira, 09. Outros dias estão previstos para aqueles que foram vacinados semanas após o procedimento em massa, em especial moradores que não comprovaram residência de imediato na oportunidade.

Não há, por enquanto, uma logística confirmada, mas é provável que vários pontos sejam colocados para a vacinação.

A imunização faz parte do estudo de efetividade da vacina Oxford/AstraZeneca. A primeira dose foi aplicada em massa no dia 16 de maio, quando aproximadamente 67 mil pessoas receberam o imunizante em um trabalho histórico que reuniu mais de 2 mil voluntários. No total, semanas após, foram 80 mil adultos vacinado.

A vacinação em massa em Botucatu faz parte do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates. A pesquisa quer mapear o sequenciamento genético do vírus na cidade com as várias cepas circulantes.

Todo o processo teve o acompanhamento e auditoria realizadas pelas Forças de Segurança do Município (Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar), OAB Botucatu, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo.