Ambulatório de Oncologia do Hospital Estadual de Botucatu recebe doação de lenços para pacientes

Ambulatório de Oncologia recebeu 41 lenços para pacientes que enfrentam as sessões de quimioterapia

No último mês de dezembro, o Ambulatório de Oncologia do Hospital Estadual Botucatu (HEBo) recebeu a doação de 41 lenços para pacientes que enfrentam as sessões de quimioterapia, referente à campanha Outubro Rosa.

As proprietárias da loja Renata Eva Manço Pereira e Maria Paula Manço Pereira contam que a empresa, por se relacionar exclusivamente com o público feminino, abraça esta campanha desde 2014, realizando encontros com mulheres que passaram pela experiência de um tratamento bem sucedido e com profissionais da saúde.

“Em 2020, acrescentamos a doação dos lenços para quem enfrenta a quimioterapia e precisa, mais do que nunca, resgatar a auto estima e se sentir acolhida. Campanhas são necessárias para motivar e encorajar, e nós nos sentimos engajadas em colaborar. Para nós, despertar a beleza que existe em cada mulher é muito gratificante”.

Karina Freitas, supervisora técnica do Ambulatório de Oncologia, agradeceu a iniciativa. “O tratamento quimioterápico pode causar uma influência direta na auto-estima da mulher, pela modificação da sua imagem. A doação de lenços para nossas pacientes foi um gesto de muito carinho da loja, pois ver a felicidade das nossas guerreiras não tem preço. Obrigada por nos ajudar a transformar vidas”, finaliza.