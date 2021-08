Ambulatório cuida de mulheres que tiveram Pré-Eclâmpsia e Hipertensão na Gestação

Desde maio de 2021, o Ambulatório de Atendimento Nutricional para mulheres que já tiveram Pré-Eclâmpsia / Hipertensão na gestação oferece atendimento para pacientes de Botucatu e região. O principal objetivo do ambulatório é gerar ações para maior qualidade de vida e cuidado nutricional.

O projeto é realizado pelo Centro de Estudos e Práticas em Nutrição – CEPRAN e Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB). A ideia é dar atenção nutricional a gestantes e mães que tiveram a doença, orientando-as sobre como adotar um estilo de vida que evite complicações no quadro.

O atendimento está sob responsabilidade da Prof. Dra. Renata Cintra, docente do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do IBB/Unesp. Este serviço de extensão está relacionado ao projeto de pesquisa desenvolvido pela Dra. Valéria Cristina Sandrim, docente do Departamento de Biofísica e Farmacologia do IBB/Unesp, e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo de número 19/07230-8.

Dra. Valéria, diz que é importante divulgar o serviço em Botucatu e região para aumentar a captação de mulheres que podem contar com esse tipo de atendimento. “Mulheres que tiveram pré-eclâmpsia apresentam riscos maiores de desenvolverem doenças cardiovasculares, que também estão relacionadas ao estilo de vida e ganho de peso consequente”, acrescentou.

O laboratório é uma forma de oferecer uma atenção nutricional às mulheres, entregando algo personalizado para elas, ensinando como cuidar de si mesmas e como viverem mais e melhor.

Os atendimentos são gratuitos, realizados à distância e os agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp, no número: (14) 99842-6861. Mais informações pelo e-mail: [email protected].