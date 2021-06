Alvo de críticas, Pronto Socorro Adulto recebe vereadores de Botucatu

O Pronto Socorro Adulto, localizado na Vila Assumpção, vem sofrendo nas últimas semanas diversas críticas de pacientes com relação ao atendimento demorado em determinadas situação. O equipamento de Saúde é gerido pelo HCFMB em parceria com a Prefeitura.

Para debater o assunto, a Unidade recebeu nesta segunda-feira, dia 07, os vereadores do município. Segundo divulgado em release da autarquia, o objetivo foi apresentar os principais desafios e melhorias que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) tem implementado para aperfeiçoar a assistência do Pronto-Socorro Adulto (PSA) durante a pandemia.

Participaram do encontro o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi; o Chefe de Gabinete, Dr. José Carlos Souza Trindade Filho; a Diretora de Assistência à Saúde, Drª Érika Veruska P. Ortolan; a Gerente Médica, Drª Lenice do Rosário de Souza; a Gerente Multiprofissional, Drª Cristiane Lara Mendes Chiloff; o Diretor do Departamento de Apoio à Assistência, Dr. Cláudio Lucas Miranda; o Coordenador do Pronto-Socorro Referenciado (PSR), Dr. Edson Luiz Fávero Jr; a Coordenadora do Pronto-Socorro Adulto (PSA), Drª Giovana Tucille Comes; a Gerente de Enfermagem, Darlene Bravim Cerqueira; e demais gerentes de assistência.

Durante o evento foram realizadas apresentações dos gestores do Hospital (Dr. André Balbi e Drª Érika Veruska P. Ortolan) e do PSA (Drª Giovana Tucille Comes) abordando o atual cenário dos serviços diante da pandemia e as melhorias em infraestrutura e fluxo de pacientes implantadas e em andamento no PSA.

Segundo divulgou o HCFMB, após as apresentações, os vereadores puderam tirar dúvidas e propor sugestões para um diálogo mais efetivo entre as entidades (Legislativo e HCFMB) e aprimoramento dos serviços de saúde oferecidos à população.

Para encerrar as atividades, segundo informou a autarquia, foi realizada uma visita no PSA, para que os vereadores pudessem conhecer pessoalmente a estrutura e como funciona o atendimento aos pacientes que procuram o serviço.