Almoço beneficente em prol das Casas de Apoio do HC será realizado neste domingo

Retirada das porções será das 12h às 14h, no formato drive-thru

No próximo domingo, 13, será promovido um almoço beneficente em prol das Casas de Apoio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). O evento faz parte do projeto Ação Fraternal, patrocinado pelo Confiança Supermercados.

No cardápio da solidariedade, os interessados poderão saborear a típica comida mineira, com pernil, arroz, feijão, couve refogada, farofa e ovos.

O almoço custa R$ 30,00 e serve duas pessoas. A retirada das porções será das 12h às 14h, no formato drive-thru, na Associação Atlética Ferroviária (Rua Manoel Silva, s/n – Vila São Lúcio). Os tickets podem ser comprados antecipadamente com os funcionários das Casas de Apoio ou adquiridos na hora.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3813-0289.