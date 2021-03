Agravamento da pandemia afeta estoques nos bancos de sangue da região

A situação é crítica já que as bolsas são utilizadas em pacientes com doenças graves, inclusive, em pacientes que têm complicação da Covid-19.

No hemocentro de Botucatu, os estoques dos sangues tipos A+, B+ e O+ são ao mais críticos. Já em Marília, o hemocentro está recebendo em média 19 doações por dia e o ideal seriam 60. O hemocentro atende 62 municípios da região e não nenhum bolsa em estoque do tipo AB-.

Em Ourinhos, as doações caíram 70% e todo o estoque do Banco de sangue está em situação crítica. Já no Hemonúcleo de Bauru, os tipos sanguíneos A- e B- estão com bolsas abaixo do ideal.