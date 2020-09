Agência do INSS em Botucatu recebe vistoria para constatar medidas de segurança contra o coronavírus

A associação dos médicos peritos fez uma vistoria nas agências do INSS de Bauru, Botucatu e Jaú na manhã desta segunda-feira (21), para constatar as medidas de segurança contra o coronavírus e decidir quando os servidores vão retornar ao trabalho.

Enquanto isso, vários segurados fizeram agendamento da perícia, mas tiveram que voltar para casa sem atendimento.

Em Bauru, a agência registrou fila na manhã desta segunda-feira (21) e um morador de Duartina teve que remarcar a perícia depois de viajar quase 50 quilômetros.

De acordo com a associação dos peritos, o balanço sobre a vistoria nas agências vai ser divulgado no final da tarde desta segunda-feira. A partir disso, será definido se os servidores vão retomar os atendimentos.

Quem precisa passar pela perícia, precisa fazer agendamento pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Perícias prejudicadas

A situação é fruto da queda de braço entre os médicos e o Governo Federal. Para a associação dos peritos, faltam medidas de segurança para retomar os atendimentos na pandemia, mas para a Secretaria de Previdência, esses profissionais já deveriam estar trabalhando.

Em São Paulo, a Justiça Federal chegou a suspender a reabertura das agências em todo o estado, atendendo a um pedido do sindicado da categoria. Com isso, atendimentos que já tinham sido agendados foram cancelados.

No dia 16, o INSS conseguiu derrubar a decisão judicial e o órgão anunciou a retomada parcial do atendimento presencial. No centro-oeste paulista, 14 agências reabriram, incluindo Bauru, Botucatu e Jaú.

Mesmo assim, as perícias ainda estão prejudicadas. Na última semana, o INSS publicou uma convocação para que os médicos voltassem ao trabalho nas agências consideradas adequadas, sob pena de desconto na remuneração. No entanto, a associação de médicos afirmou que essa convocação seria ignorada.

Fonte: Portal G1