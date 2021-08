Adolescentes que não conseguiram se vacinar neste domingo, 29, devem esperar novo comunicado da Prefeitura

Jovens encararam longas filas pela imunização em Botucatu

Adolescentes que não conseguiram se vacinar contra a Covid neste domingo, dia 29, terão que aguardar um novo comunicado da Prefeitura. A orientação foi passada pelo Secretário da Saúde, André Spadaro durante o último boletim coronavírus.

Botucatu vacinou no mesmo dia 4.165 adolescentes de 13, 14, 15 e 16 anos, mas aproximadamente 20 jovens não conseguiram a imunização, pois faltaram doses no final da ação realizada no Ginásio Paralímpico.

A orientação para estes adolescentes e também os que não compareceram ontem, é para aguardarem a chegada de um novo lote da vacina Pfizer. A Prefeitura fará a comunicação para o público de 13 a 17 anos e também iniciar em breve a vacinação para quem tem 12 anos, de acordo com Spadaro.

Importante dizer que a vacinação de adolescentes não faz parte do estudo de efetividade Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, que vacinou a população adulta de Botucatu em massa entre os meses de maio e agosto.

A vacinação de menores de 18 anos ocorre no Estado de São Paulo com a utilização da vacina Pfizer, de modo que a vacinação deste grupo está condicionada a autorização pelos pais e/ou responsáveis legais.

