A partir de hoje, unidades de saúde viram centros de atendimento para síndromes respiratórias em Botucatu

A partir desta segunda-feira, 10, a Central Coronavírus terá 12 ramais para o atendimento telefônico, de segunda a segunda. Este número é quatro vezes maior do que vinha sendo utilizado nas últimas semanas. O telefone (14) 3811-1519 continuará valendo para a solução de dúvidas, agendamento de testes e consulta de resultados, todos os dias entre 07 e 19 horas.

Além do reforço na Central, haverá também aumento no efetivo das equipes de atendimento domiciliar. Também a partir de segunda, 10, serão 10 equipes no atendimento diário, número que pode ainda dobrar ou triplicar nas próximas semanas.

Outra medida importante é a transformação das Unidades de Saúde do Município em Pontos de Atendimento de Síndrome Respiratória. Serão esses pontos os primeiros locais a serem procurados pela população que apresentar qualquer sintoma suspeito de contaminação por coronavírus, como tosse, coriza, gripe, dor de cabeça, diarreia, entre outros. As Unidades estarão preparadas para realizar o teste rápido de antígeno para Covid-19, para os indivíduos que apresentarem quadros de síndrome gripal, com resultado em 15 minutos.

“É importante que a população procure inicialmente os postos de saúde, inclusive os que funcionam no período noturno. Assim garantiremos atendimento de qualidade e sem demora, deixando os prontos socorros apenas para quadros mais graves”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

As Unidades que possuem pronto atendimento noturno, Cohab I, Cohab IV, Cecap, Jardim Aeroporto, CSI (Boa Vista), Jardim Iolanda, Jardim Cristina, Rubião Júnior e Vitoriana, continuarão atendendo até as 21h30 e também funcionarão como Pontos de Atendimento de Síndrome Respiratória.

“A nossa alta cobertura de vacinação da população deve nos proporcionar, mesmo com crescimento no número de casos, menor incidência de evolução para quadros graves e internações. Mesmo assim reforçaremos nossa estrutura para atender a população da melhor maneira”, finalizou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Todas as medidas tomadas pela Prefeitura serão acompanhadas por um gabinete de enfrentamento da pandemia diariamente e poderão ser expandidas se necessário.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

