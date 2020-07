2º dia do Congresso Online de Capacitação sobre COVID-19 da FMB/Unesp será em 18 de julho

Congresso realizado de forma virtual reunirá especialistas da FMB|Unesp e HCFMB

Evento online idealizado por alunos da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp), com a finalidade de incentivar a reflexão, discussão e a produção científica em relação a atual pandemia do novo coronavírus (SARS-COV-2), o Congresso Online de Capacitação sobre COVID-19 (COCC-19-FMB) chega em seu segundo dia reunindo especialistas de diferentes áreas.

Será no dia 18 de julho, a partir das 8h, com a participação de docentes e médicos da Faculdade e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) que realizarão palestras sobre: alterações hematológicas na COVID-19, a questão do uso do álcool e outras drogas na pandemia, impactos da COVID-19 sobre a gestação: o que já sabemos?, manejo da insuficiência respiratória aguda na COVID-19: o que aprendemos até agora?, entre outros.

Na ocasião também serão apresentados os três melhores trabalhos de cada categoria expostos no dia 20 de junho (1º dia do Congresso): produção original, relato de caso/experiência e revisão de literatura.

Como parte da programação do COCC-19-FMB, o médico geriatra Dr. Rafael Thomazi, responsável pelo Serviço de Enfermaria de Geriatria do HCFMB, realizou uma live no dia 8 de julho abordando o tema: Geriatria em tempos de COVID-19: o que é importante saber? O conteúdo está disponível no Instagram do COCC-19-FMB.

Inscrições

A inscrição do evento se dá por meio do link: http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/principal.asp e mediante pagamento de taxa de inscrição cujo valor será totalmente revertido para compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que serão destinados ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). As inscrições somente serão efetivadas mediante envio do comprovante de pagamento para o e-mail coccbotucatu@gmail.com (mais detalhes nas redes sociais do COCC-19-FMB e no site oficial da FMB eventos). Há disponíveis modalidades de vagas inclusivas, isto é isentas de pagamento, respeitando-se critérios socioeconômicos.

Quem participa?

Participam da comissão organizadora o Centro Acadêmico Pirajá da Silva (CAPS), a Associação Atlética Acadêmica Carlos Henrique Sampaio de Almeida (AAACHSA), o Centro Acadêmico de Enfermagem (CAENF), Congresso Médico Acadêmico de Botucatu (CMAB), o Conselho das Ligas Acadêmicas (CONLIGAC) e a Organização Alunos Contra o Corona.