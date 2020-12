1ª Caminhada Elo de Cidadania une saúde e solidariedade em prol ao Hemocentro do HCFMB

Participantes saíram da academia e realizaram uma caminhada até o Hemocentro para doar sangue

Quem sempre dá o sangue nos treinos pode também doar para quem mais precisa. No último sábado, 12 de dezembro, a Academia Espaço ELO, o Hemocentro e o Núcleo de Eventos Institucionais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) realizaram a 1ª Caminhada Elo de Cidadania, com o intuito de promover um momento de atividade física e de solidariedade.

Cumprindo todos os protocolos contra a Covid-19, os participantes saíram da academia e realizaram uma caminhada até o Hemocentro, onde realizaram este ato de amor ao próximo. Após às doações, uma van foi disponibilizada pelo Hospital para trazer os participantes de volta à academia, para um café da manhã de confraternização.

Thiago Peduti, proprietário do Espaço ELO e doador de sangue, explica que a ideia surgiu de conversas com os diretores do Hemocentro e com a Superintendência do Hospital, observando a redução das doações no final de ano, agravada também pela pandemia. “Participamos sempre de campanhas, mas queríamos fazer algo a mais, e foi então que surgiu a ideia da caminhada, que enche o nosso coração de amor nesta época do ano. A resposta dos alunos foi muito rápida e positiva e vários parceiros também quiseram, prontamente, ajudar”.

Além do Espaço ELO, a ação teve o apoio dos seguintes parceiros: Zé do Queijo, Concreto Imóveis, Oncomed, A Camponesa e Refrilar, além do apoio logístico da Guarda Civil Municipal e das Rodovias do Tietê. “A população precisa entender que existe sempre a necessidade da doação de sangue para atender as demandas do Hospital, e não somente em momentos pontuais. A ideia da academia foi ótima, agradecemos a participação de todos e esperamos que esta seja a primeira de muitas ações”, afirma Dr.ª Tamiris Dias da Silveira Lustri, diretora do Hemocentro.

O Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, esteve presente na caminhada e parabenizou a iniciativa. “Estas ações são muito importantes porque reforçam a necessidade da doação, associando a caminhada com a solidariedade. Temos que apoiar cada vez mais atitudes como estas que enobrecem a condição dos doadores e fortalecem nosso vínculo com os pacientes”.

Agradecemos a todos os envolvidos nesta ação solidária e desejamos que a caminhada de cada um seja repleta de saúde! Seja um salva-vidas você também: faça o agendamento de sua doação pelos telefones (14) 3811-6041 (ramal 240) ou (14) 3813-6931.