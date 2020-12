Zoológico de Bauru é fechado ao público após forte chuva

O Jardim Botânico também estará fechado para averiguação dos estragos

A forte chuva que atingiu Bauru no meio da tarde desta quarta-feira (16) fez com que árvores caíssem dentro do Parque Zoológico Municipal, que teve de ser fechado para visitação por tempo indeterminado. O Jardim Botânico também estará fechado para averiguação dos estragos.

Até o momento foram contabilizadas as quedas de 5 árvores de grande porte e várias de pequeno porte. Nenhum visitante ou animal ficaram feridos.

“Ao percebermos que iria chover, recolhemos os animais para ficarem mais protegidos”, informa o diretor do Zoo, Astélio Moura.

A visitação só será liberada após a retirada de todas as árvores e a verificação das estruturas danificadas, tanto para segurança dos animais quanto dos visitantes.

O Jardim Botânico também estará fechado para averiguação dos estragos. Algumas árvores caíram próximos da Praça dos Bambus mas na trilha não foi possível verificar se houve queda.

Fonte: JCNet