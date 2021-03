Zona Azul será suspensa temporariamente em São Manuel a partir de 29 de março

Empresa e Prefeitura resolveram suspender a cobrança em comum acordo

Com o agravamento da pandemia e a diminuição dos veículos circulando na região central da cidade de São Manuel, e ainda em virtude das restrições impostas pelo Plano São Paulo ao funcionamento do comércio não essencial, o prefeito Ricardo Salaro, em comum acordo com a empresa LOG1, que administra o sistema de estacionamento rotativo na cidade, resolveu suspender, temporariamente, por até seis meses, a cobrança da tarifa a partir da próxima segunda-feira, 29, até o dia 30 de setembro.

Os preços cobrados atualmente das tarifas são de R$ 2,00 por uma hora e R$ 4,00 por 2 horas e serão zerados. A licitação para a contratação de empresa visando fazer a gestão do estacionamento rotativo dos veículos na região central da cidade (zona azul) foi realizada em outubro do ano passado.

A vencedora foi a empresa LOG1, que passou a operar os serviços a partir do dia 10 de outubro de 2020, cobrando uma taxa pelo estacionamento de veículos nas ruas do centro da cidade, que tem cerca de 480 vagas demarcadas.