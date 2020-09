Vereador de Dois Córregos morre após capotar caminhão carregado com mandioca em Santa Maria da Serra

O vereador de Dois Córregos (SP) Edson Rinaldo Spirito, de 49 anos, morreu em um acidente na manhã desta quarta-feira (16) na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304) em Santa Maria da Serra.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu no quilômetro 233, sentido leste, quando o vereador perdeu o controle do caminhão carregado com mandioca que dirigia e capotou na pista. A cabine ficou destruída.

Ele ficou preso nas ferragens e foi socorrido pela equipe de resgate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Com o impacto, a carga de mandioca ficou espalhada sobre a via, que precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. Segundo a Polícia Rodoviária em São Pedro, o tráfego no local está sendo controlado até a retirada do caminhão.

O vereador era produtor rural e transportava mandioca no caminhão. A Câmara Municipal de Dois Córregos informou que lamenta o acidente e que vai emitir um comunicado oficial sobre o caso.

Fonte: Portal G1