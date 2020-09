Vento derruba árvore sobre veículos em São Manuel

Uma árvore de grande porte caiu sobre veículos que estavam estacionados na praça em frente ao Museu de São Manuel. O incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 21.

Pelo menos dois carros ficaram bastante danificados por conta de um coqueiro, que também caiu com o impacto da árvore. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.

Em nota a Prefeitura de São Manuel se pronunciou sobre o caso

A população da cidade foi surpreendida na manhã desta segunda-feira com a queda de uma árvore, chamada de “falso figueira”, que tinha mais de 70 anos, com aproximadamente 15 metros de altura. No momento da queda, 8 horas da manhã, não ventava forte, o tempo estava firme e a ação do tempo se incumbiu de derrubar a árvore, que causou perda total em um veículo que estava estacionado, próximo aos trailers, na Rua Gomes de Faria. Felizmente, nenhuma pessoa foi atingida e somente ocorreram danos materiais.

Segundo o diretor de Agricultura e Meio Ambiente, diversas árvores, inclusive centenárias do Município, precisam ser suprimidas e este trabalho vem sendo realizado de forma contínua. “Infelizmente teremos que suprimir diversas árvores que foram plantadas no passado e que além de não serem apropriadas para a arborização urbana, estão condenadas. Esse trabalho constante vem sendo realizado pela diretoria, mas não na velocidade que gostaríamos, em função da logística e dos cuidados que devem ser tomados na remoção de cada uma delas, que normalmente são árvores de grande porte”, explicou o diretor.

O trânsito na quadra da Rua Gomes de Faria, no cruzamento entre as Ruas Epitácio Pessoa e XV de Novembro deverá ficar interditado durante toda a manhã desta segunda-feira, 21, para que seja feita a remoção da árvores e do carro danificado.