Veículo com presos capota, mata funcionário da SAP e deixa detentos feridos na Rondon

Veículo que saiu da Baixada Santista com 11 presos capotou na Rodovia Marechal Rondon, em Promissão; sete detentos ficaram feridos. Responsável pela escota não resistiu aos ferimentos.

Um veículo usado para fazer transferência de presos capotou no fim da tarde deste sábado (18) na altura do km 464 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Promissão (SP). O acidente ocorreu por volta das 17h, perto da Penitenciária de Avanhandava.

Segundo informações da Polícia Rodoviária de Lins, um funcionário da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) morreu. Ele era o responsável pela escolta e viajava na cabine ao lado do motorista.

Ao todo, 11 presos estavam sendo transportados, sendo que quatro não se feriram e foram levados à Penitenciária de Avanhandava. Os outros sete detentos sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Geral de Promissão, sob escolta da Polícia Militar.

Segundo informações do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifuspesp), o veículo tinha saído de São Vicente, na Baixada Santista, com destino a Lavínia. Consultada, a Secretaria de Administrações Penitenciárias (SAP) ainda não se manifestou sobre o acidente.

Fonte: g1

