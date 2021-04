Tudo pronto para o 12º Festival de Música Raiz de Pardinho

Nos dias 16, 17 e 18 de abril, vai acontecer a décima segunda edição Festival de Música Raiz de Pardinho, o FESMURP, considerado um dos eventos mais importantes e tradicionais de difusão e valorização da música caipira. Pela primeira vez, o Festival será realizado em ambiente virtual por conta da pandemia de Covid-19.O público poderá assistir, no conforto do seu lar, a apresentação das duplas concorrentes, além de exibição de documentário, roda de viola, oficinas e shows.

As canções concorrentes já estão disponibilizadas em vídeo no canal oficial da Casa dos Caipiras no YouTube. A Comissão Julgadora escolherá dentre os 20 selecionados, seis duplas finalistas para a fase final do evento, que acontecerá no domingo, 18 de Abril. Na fase final, os jurados vão escolher a dupla vencedora, que levará um prêmio de 5 mil reais. Ao todo são 30 mil em prêmios e os demais finalistas também serão premiados.

O público também pode votar na sua canção preferida. O vídeo com maior número de curtidas no Canal do YouTube da Casa dos Caipiras, independentemente da classificação entre as 20 duplas selecionadas, receberá um prêmio em dinheiro.

O evento também oferece duas oficinas online e gratuitas. São elas: “Expressão vocal e corporal na comunicação”, com Marlene Fortuna, professora, pós-doutora em comunicação oral e em artes cênicas e filha do saudoso Zé Fortuna, da emblemática dupla Zé Fortuna e Pitangueira e; “Técnicas da mão direita e esquerda para viola”, com Arnaldo Freitas, considerado um dos principais violeiros da nova safra da música instrumental brasileira.

Como parte do seu objetivo de celebrar a beleza e a importância da cultura caipira, o FESMURP 2021 vai homenagear o centenário de Tinoco, um dos maiores nomes da história da música raiz. Dentre os eventos programados no FESMURP 2021 estão a exibição de um documentário com a dupla Mogiano e Mogianinho, em tributo a Tonico e Tinoco, e uma entrevista feita pela radialista Vanice Carvalho, da web rádio Casa dos Caipiras, com o produtor musical, compositor e radialista Zeka Perez, filho de Tinoco.

Mais informações, inscrições nas oficinas e programação completa em http://fesmurp.casadoscaipiras.com.br/