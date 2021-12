Três pessoas ficam feridas após caminhão tombar na rodovia em Lençóis Paulista

Acidente foi na Rodovia Marechal Rondon na manhã desta terça-feira (21); cabine do caminhão ficou destruída

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta terça-feira (21), na Rodovia Marechal Rondon, em Lençóis Paulista (SP).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as três vítimas estavam em um caminhão que faz mudança. O veículo tombou na pista. Uma delas teve ferimentos graves.

As três pessoas foram levadas para a Unidade de Pronto-atendimento de Lençóis Paulista. Com o impacto, a cabine do caminhão ficou destruída. Nenhum outro veículo foi atingido.

A rodovia não precisou ser interditada, mas o tráfego ficou lento durante atendimento da ocorrência, no entanto já foi normalizado.

Fonte: g1

