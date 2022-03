Trator acionado para retirar ônibus que caiu em buraco fica preso na cratera após asfalto ceder em Itatinga

Caso foi registrado no domingo (13), na Avenida Tita Paixão, no Residencial Nunes. Prefeitura informou que já iniciou o trabalho de recuperação do trecho danificado; não houve feridos.

Um ônibus que trafegava pela Avenida Tita Paixão, no Residencial Nunes, em Itatinga (SP), ficou preso em uma cratera depois que parte do asfalto cedeu. O caso foi registrado no domingo (13).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o transporte coletivo está com os pneus presos no buraco. Logo depois, um trator que foi acionado para ajudar a retirar o veículo do local também fica preso na cratera.

A Prefeitura de Itatinga informou que equipes da Diretoria de Obras já iniciaram o trabalho de recuperação do trecho danificado na avenida nesta segunda-feira (14), e que não houve feridos na ocorrência.

Ainda segundo a prefeitura, a via vai ficar interditada por tempo indeterminado até a conclusão do serviço, que será feito junto à equipe da Sabesp para arrumar um cano que se rompeu no trecho.

Fonte: g1

