Transporte público volta a funcionar em São Manuel com tarifa reduzida

O transporte público de São Manuel (SP) voltou a funcionar nesta quarta-feira (22) e com tarifa reduzida. Há uma semana, a empresa que administrava os ônibus na cidade cancelou o contrato com a prefeitura devido à queda no número dos passageiros.

Antes da pandemia de coronavírus, a prefeitura informou que eram atendidas mais de 7 mil pessoas por semana, mas o número caiu para pouco mais de 300.

No entanto, como muitos moradores ainda dependem do transporte público durante o isolamento social, principalmente aqueles que trabalham com os serviços considerados essenciais, a prefeitura contratou uma nova empresa para administrar os ônibus.

Segundo o gestor de transporte de São Manuel, Tácio Bertozo, o contrato com a nova empresa não é emergencial, como nos 39 anos anteriores, e foi feito através de licitação.

O contrato foi assinado na tarde de sexta-feira (17). A partir desta quarta, os ônibus voltaram a funcionar, mas com linhas reduzidas durante os próximos 60 dias. Além disso, a prefeitura informou que a tarifa do transporte caiu de R$ 3,60 para R$ 3,40.

O novo formato conta com quatro linhas em operação e a rodoviária municipal é o ponto de integração do sistema. ultimos, Na página da prefeitura no Facebook, é possível acessar uma tabela com os horários das linhas de ônibus.

Por Portal G1