TOR faz grande apreensão de droga na Castelo Branco e prende homem procurado roubo e outros crimes

A Polícia Rodoviária registrou nesta segunda-feira, dia 05, uma grande apreensão de drogas na Rodovia Castelo Branco. Durante Operação Impacto de combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, a equipe do TOR abordou um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã/MS a São Paulo.

Ao entrevistar os passageiros do coletivo, o ocupante da poltrona nº 35 demonstrou certo nervosismo e incômodo com a presença da equipe ao responder aos questionamentos. No início da abordagem, afirmou ter ido visitar filhos, pois era divorciado.

Ao serem localizados os oitos invólucros contendo as drogas na bolsa de sua propriedade, confessou o tráfico daquela droga. No interior da sua carteira foram localizadas 10 notas de R$ 10,00 e uma note de R$ 100,00, com indícios de serem falsas, relata boletim de ocorrência.

Em consulta ao Conselho Nacional de Justiça, foi constatado mandado de prisão com validade em 29/12/2035, expedido pelo TJ/RJ em desfavor de G. pelos crimes de roubo, receptação e porte de armas. Ocorrência apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Porangaba.

O Delegado elaborou o boletim de ocorrência, deixando o homem preso pela carceragem local. Além do dinheiro e droga, também foi apreendido um celular em auto de exibição e apreensão.