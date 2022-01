TOR apreende grande quantidade de droga na Castelo Branco  

A Polícia Rodoviária registrou nesta sexta-feira, 31, um caso de Tráfico de drogas/Associação para o tráfico de drogas. Durante patrulhamento pela SP-280, a equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordou o condutor de um VW/Gol com placas Terra Roxa/PR

Diz boletim de ocorrência que se tratava de um “batedor” de cargas ilícitas e poderia estar com algum tipo de carga ilícita. Foi solicitando apoio de outra viatura para realizarem melhores buscas e consultas nesse automóvel.

A Equipe TOR se deslocou em diligência no sentido leste da mesma rodovia, procurando localizar veículos e pessoas em atitudes suspeitas e que pudessem estar transportando algo ilícito.

Quando a equipe TOR, após a abordagem de vários veículos num trecho de mais de 100 km, já próximo a Marginal Tietê, observou a atitude de três pessoas no interior de um veículo com placas de Florianópolis/SC, resolveu pela abordagem na praça de pedágio de Barueri, no km 20 da rodovia Castelo Branco, às 03h00min.

Após buscas, a Equipe TOR localizou 114 tabletes de maconha (tamanhos diversos) no porta mala do automóvel que pesaram 80,8 kg.

Para a surpresa da Equipe, ainda foi identificado J. no interior do automóvel, pessoa do documento localizado no carro do batedor e, com a passageira da frente, mulher que dizia que estava fazendo serviço de transporte privado por aplicativo, na sua bolsa, um pequeno tablete de maconha.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas para os ocupantes desse veículo e o ocupante do primeiro automóvel abordado e a ocorrência foi encaminhada ao DP de Barueri para elaboração do flagrante e apreensão das drogas e demais objetos.

