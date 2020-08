Tempestade de areia ‘fecha o tempo’ e atinge cidades do interior de SP

Segundo o IPMet, deslocamento de frente fria que está no Paraná provocou ventos fortes em cidades da região. Além de levantar a poeira, ventos derrubaram torre em Palmital.

Algumas cidades do centro-oeste paulista registraram no início da tarde desta quinta-feira (13) uma densa nuvem de poeira que deixou as ruas de municípios, como Palmital, Gália, Tarumã, Campos Novos Paulista e Cândido Mota (SP), praticamente sem visibilidade. Em Botucatu um vento forte atingiu a cidade carregando muita poeira e terra por vários bairros.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), da Unesp de Bauru, o motivo causador do fenômeno é uma frente fria que está se deslocando sobre o Paraná e que provoca reflexos na região, especialmente com ventos fortes. O IPMet não informou a velocidade dos ventos.

Uma das cidades mais atingidas foi Palmital, por sua proximidade com a divisa do Paraná. Além da ventania com poeira, a cidade registrou chuva. Uma torre de uma empresa de telefonia caiu sobre uma casa, mas ninguém se feriu.

Nas outras cidades da região, a nuvem de poeira também pôde ser vista, em alguns casos a grandes distâncias. Motoristas que estavam na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), perto de Marília, registraram a grande nuvem que podia ser vista no horizonte.

Segundo o IPMet, por volta das 16h a intensidade dos ventos começou a diminuir e a área de instabilidade seguiu em direção às regiões de Sorocaba e de Itapetininga.

Com informações do Portal G1